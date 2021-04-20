Недолго музыка играла. Новая достопримечательность в Находке оказалась в обрыве

Установленное пианино кто-то скинул в обрыв. Фото: www.instagram.com/nakhodka_virtual

Заботливо установленное на туристическом маршруте пианино в Находке, не простояло и дня. Новая достопримечательность между пляжем Рица и бухтой Отрада слетела в обрыв. Судя по всему, музыкальный инструмент, стоящий на краю сопки, помешал вандалам, как это произошло ранее во Владивостоке.

Музыкальный инструмент кому-то помешал. Фото: www.instagram.com/nakhodka_virtual

Вернуть на место пианино поспешили активисты. Житель Находки Константин Широбоков не побоялся спуститься за музыкальным инструментом. Пианино обвязали тросами и вытащили с помощью авто. В социальных сетях горожане благодарят смельчака и его друзей за добрый поступок.

Напомним, во Владивостоке на острове Русский также установлено пианино. Достопримечательность моментально стала популярной локацией для фотосессий, однако спустя несколько месяцев музыкальной инструмент разломали. Новость об акте вандализма всколыхнула соцсети. Горевать любителям красивым фото долго не пришлось, сотрудники федерального музея-заповедника «Владивостокская крепость» привезли новое пианино на радость туристам и фотографам.

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