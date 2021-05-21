«Наливкин не проверил на безопасность?»: рейсовый автобус в Уссурийске оставил в яме колесо

Приморцы гадают, что послужило главной причиной происшествия: удручающее состояние транспорта или некачественная дорога. Фото: primorye_online

Уссурийску, где в среду удар молнии причинил немалый ущерб зданию ТЦ, кажется, совсем не везет на этой неделе. В час пик, в 8 утра, пассажирский автобус лишился колеса, попав в яму на дороге на Владивостокском шоссе, 57, сообщает РИА VladNews.

Житель Приморья, заснявший как результат происшествия, так и его виновницу - яму, возмущен состоянием дорожного покрытия:

- Прямо вопиющий случай. У автобуса на яме оторвало колесо, и это произошло на федеральной трассе, проходящей в городе, я в шоке. Примите, наконец, хоть какие-нибудь меры по контролю за ремонтом дорог.

Однако не все посчитали первопричиной яму:

- Дело в обслуживании автобуса!!! Как такой хлам выпускают на линию???

- Колесо с тормозным барабаном оторвало. Явно не следили за подвеской, - высказывают предположения о неисправности приморцы.

А кто-то отшучивался, что такого бы не произошло, если бы "председатель исполкома Уссурийского городского округа" Виталий Наливкин, популярный в интернете сатирический герой, вовремя проконтролировал состояние автобуса.

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