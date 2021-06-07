Появились подробности происшествия, в которое попал экс-мэр Владивостока на Примринге

В картинге присутствует риск травматизма. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Происшествие на Примринге с участием экс-мэра Владивостока обросло подробностями. Как стало известно «Комсомолке», Олег Гуменюк участвует в самом скоростном классе картов.

Как оказалось, Олег Гуменюк участвует в тренировках и соревнованиях на собственной технике в самом скоростном классе картов – KZ. Как отметил исполнительный директор ТРК «Приморское кольцо» Леонид Копылов, в дисциплине, как и в любом другом виде спорта, присутствует риск травматизма. Безопасность на Примринге превыше всего, но это не может гарантировать стопроцентную безопасность. Однако, заметил представитель ТРК, внештатных ситуаций на последних соревнованиях зафиксировано не было, за помощью к медикам никто не обращался.

Напомним, на прошедших выходных Олег Гуменюк отправился на Примринг, где неожиданно даже для самого себя получил травму. Этой новостью бывший глава города поделился в своем Инстаграме, тем самым нарушив недельное молчание в социальных сетях, которое началось с обысками в его доме.

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