Прокуратура Приморья взяла под контроль восстановление школы в селе Воздвиженка

Эта часть здания построена в 1953 году. Фото: ИА UssurMedia.

После обращения жителей села Воздвиженка к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии прокуратура Приморья взяла под контроль восстановление аварийной школы. Напомним, одна из стен здания, которому больше полувека, обрушилась еще весной. Активисты попросили президента помочь с организацией учебного процесса и постройкой новой школы.

Из-за обрушения стены надзорная инстанция провела проверку. Детей тогда временно перевели на дистанционное обучение, а после обследования зданий учебный процесс решено было организовать в соседнем корпусе.

– По факту ненадлежащего содержания здания школы Уссурийским городским прокурором главе округа внесено представление. В целях устранения выявленных нарушений администрацией городского округа проведена строительно-техническая экспертиза, по результатам которой установлена невозможность дальнейшей эксплуатации объекта без проведения его капитального ремонта. В настоящее время администрацией заключены контракты на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания, – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморья.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры края.

Отметим, что накануне с рабочей поездкой в Уссурийском городском округе побывал губернатор Приморья Олег Кожемяко, в том числе он посетил Воздвиженку. Глава края пообщался с местными жители и пообещал решить острые коммунальные вопросы, включая и проблемы со школой.

Губернатор региона прокомментировал ситуацию пока шла прямая линия с президентом.

– Школу обследовали, посмотрели, в каком она находится состоянии, и было принято решение по реконструкции пристройки. Однако прямо сейчас мы связались с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, он пообещал нам помочь в выделении необходимых денежных средств. Надеюсь, после такого обращения и контроля со стороны Президента России денежные средства будут выделены. Поэтому мы будем строить уже новую школу. Надеюсь, сделаем это в течение двух лет, – отметил Олег Кожемяко.

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