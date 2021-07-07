На борту рухнувшего на Камчатке Ан-26 было четыре чиновника из администрации Паланы

Ольга Мохирева летела в родной город. Фото: сайт администрации пгт Палана.

Четыре сотрудника администрации Паланы, включая главу городского округа, были среди 22 пассажиров, которые 6 июля летели рейсом ДЕ 251 из Петропавловска-Камчатского в Палану. Самолет не долетел до места назначения и врезался в скалу. Обломки найдены, тела сейчас извлекают из воды.

Трагедия произошла в нескольких километрах от поселка Палана Камчатского края – 6 июля при заходе на второй круг перед посадкой разбился пассажирский самолет Ан-26. На борту воздушного судна было шесть членов экипажа и 22 пассажира, среди которых оказалось сразу четыре представителя администрации поселка.

В родной город летела 42-летняя глава Паланы Ольга Петровна Мохирева. Она занимала этот пост больше трех лет, с февраля 2018 года. Кто сейчас возглавит поселок, неизвестно.

Также среди пассажиров была супружеская чета Андрейкиных: Ольга Леонтьевна возглавляла финансовое управление администрации пгт, а Александр Николаевич – мобилизационный отдел.

Четвертым сотрудником администрации была Юлия Борисовна Суровцева. Она была заместителем начальника отдела образования, социальной защиты, культуры и спорта Паланы.

Отметим, что в Палану вылетели глава Росавиации Александр Нерадько, министр транспорта Виталий Савельев и губернатор Камчатки Владимир Солодов, который на момент происшествия находился в Москве на совещании правительства.

Напомним, 6 июля 2021 года самолет следовал по маршруту город Петропавловск-Камчатский – пгт. Палана. Воздушное судно должно было приземлиться в 15:05 по камчатскому времени, но пилоты перестали выходить на связь непосредственного перед посадкой. Борт исчез с радаров примерно в 8,5 километрах от аэропорта назначения. Спустя несколько часов поисков обломки борта были найден неподалеку от поселка Палана.

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