На место крушения Ан-26 на Камчатке вылетают министр транспорта России и глава Росавиации

Тот самый АН-26 авиакомпании «Камчатского авиационного предприятия». Фото: aokap.ru.

На место авиакатастрофы на Камчатке, где 6 июля 2021 года разбился Ан-26, вылетят министр транспорта России Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько. Об этом сообщается на сайте правительства России.

После того, как спасатели обнаружили обломки самолета, губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что на месте происшествия начнет работу специальная комиссия.

- Завтра у нас начинает работать оперативная комиссия, созданная Михаилом Мишустиным. Вместе с главой Росавиации Александром Васильевичем Нерадько и заместителем министра транспорта России Чаликом Игорем Петровичем мы будем работать в Палане и на месте происшествия, - сказал Владимир Солодов.

Однако позже стало известно, что в работе комиссии примет участие министр транспорта России Виталий Савельев.

Напомним, самолет следовал по маршруту город Петропавловск-Камчатский – пгт. Палана (административный центр Корякского автономного округа). Воздушное судно должно было приземлиться в 15:05 по камчатскому времени,но пилоты перестали выходить на связь непосредственного перед посадкой. Борт исчез с радаров примерно в 8,5 километрах от аэропорта назначения.

Эксперты Росавиации высказали возможную причину ЧП с самолетом. По мнению специалистов, туман и облачность могли помешать благополучной посадке воздушного судна.

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