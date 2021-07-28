Придется раскошелиться: в Приморье приняли закон против уличных граффитистов

Штраф за художества – от 1 до 20 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уличным граффитистам придется несладко. В Приморье теперь действует административная ответственность за незаконную роспись и самовольные граффити, которые портят внешний вид зданий и сооружений. И совсем не важно, принадлежит объект государству, муниципалитету или частному лицу.

Если художник не совершает никаких действий, которые проходят по УК РФ или КоАП РФ, то отвечать за свои рисунки он будет по статье 7.172 закона об административных правонарушениях в Приморском крае. Проект закона принят 28 июля сразу в трех чтениях.

Граждане-нарушители заплатят от 1 до 3 тысяч рублей; должностные лица – от 5 до 10 тысяч рублей; юридические лица – от 10 до 20 тысяч рублей.

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