Неожиданная гостья пожаловала в новый ЖК во Владивостоке

Жильцы дома смогли заснять гостью на видео Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дом жилого комплекса «Изумрудный», который расположен на улице Майора Филипова во Владивостоке, заползла неожиданная гостья – небольшая змея. Сейчас люди активно заселяются люди, оставляют дверь открытой, чтобы занести мебель и вещи. И видимо, предполагают жильцы, кто-то забыл закрыть за собой дверь.

На видео не совсем ясно, что за змея решила подобрать себе квартиру, но всегда стоит помнить, что в Приморье обитает десять видов змей, пять из которых – ядовитые. Поэтому с этими животными всегда стоит проявлять осторожность.

Отметим, что микрорайон, где находится ЖК, только застраивается, вокруг – самая настоящая природа. И в ноябре 2020 года выяснилось, что азиатские рабочие решили полакомиться белками – они ловят животных, разделывают и и жарят их, чуть не смущаясь посторонних глаз. Естественно, что подобное поведение не осталось незамеченным. Ситуацией заинтересовалась полиция.

Напомним, в летнее время пресмыкающиеся – частое явление. Так, 16 августа владивостокцы заметили тигрового ужа возле парковки в Нагорном парке. А в июне в одной из квартир Феодосийской, 35, «совершили побег» два паука-птицееда и полоз. Необычное объявление, появившееся в подъезде дома, весьма взбудоражило местных жителей.

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