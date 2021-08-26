Пожарные не могли проехать к дому во Владивостоке, где на пожаре погиб человек

Приморцы предлагают таранить машина Фото: Милана СОКОЛ

Житель Владивостока заснял на видео «пробку» во дворе: 25 августа пожарные машины спешили на место происшествия, однако застряли среди припаркованных автомобилей и долго не могли проехать. В это время на шестом этаже дома №11 на улице Надибаидзе пылала квартира, в которой и погиб ее владелец.

Сотрудники МЧС регулярно обращаются к населению с просьбой оставлять проезд для спецтранспорта, не мешать их движению и всеми силами способствовать тому, чтобы спасатели (а также медики и полиция) могли проехать как можно быстрее.

– На сегодняшний день во Владивостоке существует проблема загруженности автотранспортом дворов жилых домов и офисных помещений, как в рабочие, так и в выходные дни. Ввиду отсутствия парковок люди вынуждены оставлять свои автомобили в неположенных местах. Неправильно припаркованный возле зданий транспорт, сильно мешает проезду пожарных и других экстренных служб, – пишут в ведомстве. – Главное управление МЧС России по Приморскому краю в очередной раз призывает всех автомобилистов парковаться в установленных местах, прижиматься как можно ближе к бордюрам, или, в крайнем случае оставлять на машине номера мобильных телефонов, чтобы при возникновении экстренной ситуации можно было оперативно связаться с хозяином.

Каждая минута промедления может стоить человеку жизни. Как и произошло в этот раз.

Статья 20.4 КоАП наказывает рублем за нарушение требований пожарной безопасности. Однако очевидно, что это не имеет никакого эффекта, и автолюбители продолжают заставлять дворы машинами. Приморцы предлагают решить проблему радикально – тараном.

– Сами себя загоняют в ловушки... Своими же машинами. Закон о таране пожарными и скорыми решит много вопросов с проездом. А если бы таран и штраф сверху, то точно все проезды будут пустыми, – пишут люди под видео.

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