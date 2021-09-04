«2:0 в пользу вандалов». На Русском острове снова разломали пианино

Фото: Музей-заповедник «Владивостокская крепость»

Сотрудники Музея-заповедника «Владивостокская крепость» поделились сегодня, 4 сентября, неприятной новостью. Пианино, которое они установили в качестве арт-объекта на Великокняжеской батарее, кто-то разломал. На берегу остались лишь обломки, восстановлению оно не подлежит. И это уже не первое пианино, которое чем-то не угодило вандалам.

«Оно продержалось даже меньше, чем предыдущее, - сетуют сотрудники музея. - За то недолгое время, что инструменту довелось быть частью островного пейзажа, он успел стать настоящей достопримечательностью. Полюбоваться красотой сюда съезжались романтики, туристы и просто любители красивых фотографий. А наша команда, вдохновившись появлением пианино на Великокняжеской батарее, провела здесь несколько чудесных летних музыкальных вечеров».

К сожалению, в настоящий момент территория батареи не охраняется, здесь нет видеонаблюдения. Так что приходится надеяться только на добрую совесть.

Так и подумали в прошлом году группа энтузиастов, которые ради своего небольшого проекта привезли сюда старое пианино, покрасили белой краской и оставили на берегу как фото-зона. Тогда очень многие горожане успели съездить к нему ради красивых фото. Но в марте кто-то поломал, оно простояло чуть более полугода.

Тогда уже команда Музея-заповедника «Владивостокская крепость» установила новое пианино. Как видите, его постигла та же участь.

«Мы негодуем, получая подобные новости. Мы думаем, что эти же чувства испытывают многие владивостокцы. Особенно те, которые придумали эту достопримечательность. Мы призываем беречь уникальную природу, памятники культуры и истории, которыми могут похвастаться в России только жители дальневосточной столицы. А также — ценить старания и усилия современников украсить нашу с вами жизнь», - прокомментировали в музее.

И все же хорошо, что энтузиастов во Владивостоке больше, чем вандалов. Недавно сотрудники администрации города по собственной инициативе поставили пианино на берегу Амурского залива в городском парке имени Лазо на Санаторной. Его тоже покрасили в белый, а над ним повесили гирлянды. Теперь это тоже фото-зона, где от желающих сфотографироваться нет отбоя.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14