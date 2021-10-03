«Атмосфера такая»: в Уссурийске замечен эксгибиционист

Нагому персонажу не понравилось, что его снимают на видео, и он убежал. Фото: instagram.com/chernosliv18

Сверкая голым задом эксгибиционист удирает от съемки на камеру телефона в парке «Зеленый остров», который расположен возле автовокзала в Уссурийске. А как иначе назвать человека, который выходит полностью обнаженным к людям, пришедшим отдохнуть в старейший городской парк?

К одной из горожанок мужчина и вовсе вышел со словами «Ну а что, атмосфера такая». Девушка не растерялась и начала снимать нарушителя общественного порядка на видео.

– Ой, побежал! А куда побежал-то? – кричит жительница Уссурийска вслед голой спине, скрывающейся в кустах «Зеленки».

Приморчанка добавила, что уже обратилась в полицию. «КП – Владивосток» запросила у пресс-службы УМВД РФ по Приморскому краю комментарий по этому инциденту.

Отметим, такие ситуации, к сожалению, не редкость. Только в этом году были замечены несколько подобных граждан. Так, в начале августа голый человек прошелся по главной улице Владивостока, шел прямо по разделительным полосам. Что стало причиной такого поведения, выяснить не удалось. Другая история приключилась в середине июня, тогда мужчина повел себя довольно агрессивно – он разбил кирпичом стекло машины, а после залез в салон.

Обычно подобные инциденты не получают продолжения, однако периодически таких персонажей все же ждут последствия – задержание, суд, наказание.

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