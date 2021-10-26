МЧС обследует место пожара на Некрасовском рынке с помощью беспилотников с тепловизорами

Пожар уничтожил 700 квадратных метров торговых площадей. Фото: Олеся НОВИКОВА, администрация Владивостока.

Некрасовский рынок, который вспыхнул во Владивостоке утром 26 октября, продолжают тушить. Огонь уничтожил 700 квадратных метров торговых площадей, уже сейчас пожар локализован, идет пролив строения, спасатели ищут тлеющие участки и очаги возгорания. Для эффективной работы задействованы современные технологии.

– Ведется пролив и осмотр места происшествия. У нас работает группа беспилотников с тепловизорами, пожарные при их помощи видят, где еще остались очаги, идет активное тление, где температура более или менее большая, и, соответственно, разбирают завалы именно в этом месте и проливают. Визуально на таких площадях вычислить, где конкретно есть очаг, невозможно, потому что дым идет отовсюду. Это делается для вычисления таких точек, при тепловизорах это реально, – рассказал корреспонденту «КП – Владивосток» начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Приморскому краю Михаил Исаметов.

Напомним, по предварительным данным, пожар начался с возгорания в отделе бытовой химии, очевидцы сказали, что слышали хлопок. После – все объяло огнем. В 10:29 в пожарную службу поступила информация о происшествии, на место сразу же выехали 11 единиц спецтехники, с огнем боролись 39 человек. В причинах ЧП предстоит еще разобраться, по факту пожара началась прокурорская проверка.

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