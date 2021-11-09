В Приморье вводят QR-коды в магазинах, гостиницах и саунах

Пока не известно, когда именно власти расширят список заведений. Фото: Александр ТИДЕ

На прошлой неделе главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская рекомендовала усилить меры по борьбе с распространением коронавируса в регионе. Для этого, по ее словам, надо расширить список мест, в которые можно попасть только при наличии QR-кода. Как сообщил 9 ноября на брифинге заместитель председателя правительства Приморского края Константин Волошин, краевые власти прислушались к рекомендациям, официально документ подпишут "сегодня-завтра".

- Решение еще не принято, нормативный документ находится на финальной стадии согласования. Сегодня-завтра, я надеюсь, он будет принят, - сообщил Константин Волошин.

То есть если сегодня QR-коды нужно показывать на входе в заведения общепита, культурные и спортивные учреждения, то в расширенный список добавятся: гостиницы, парикмахерские, сауны, салоны красоты, спа-центры и магазины непродовольственных товаров.

Вводить коды в общественном транспорте пока не планируется.

Напомним, в течение четырех последних недель заболеваемость ковидом в Приморье только растет, причем довольно стремительно: если раньше ежедневный показатель держался на отметке 200-250 человек в день, то с 27 октября мы наблюдаем, как цифра увеличивается с каждыми сутками. За 8 ноября уже 363 случая заражения за сутки.

С 30 октября введены ограничения - попасть по «куару» можно в кафе и рестораны, на фудкорды и другие точки общепита, а также в различные культурные учреждения: театры, кино, филармонию и так далее. «Комсомолка» уже подробно писала, что получить заветную пиксельную картинку могут те, кто переболел за последние шесть месяцев или привился за последний год, взять код можно на портале «Госуслуги». Также правом проходить в общественные места могут пользоваться люди с медотводом от вакцинации.

Введение QR-кодов вызвало волну возмущения и даже митинги, которые, де-юре, запрещены на период пандемии. Некоторые совсем одиозные приморцы даже начали создавать «черные списки» заведений, в которых на входе просят код, называя это дискриминацией и сегрегацией.

Впрочем, на многих приморцев ограничения повлияли положительно. Люди выстраиваются в большие очереди за прививками.

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