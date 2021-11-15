Футбольные беспорядки в Приморье обернулись сотнями тысяч штрафа и уголовным делом

Болельщики устроили массовую драку во время футбольных соревнований в Артеме. Фото: принтскрин видео

Приморский краевой суд оставил в силе решение Артемовского суда о потасовке на трибунах, которая произошла весной во время спортивных соревнований по футболу. В июне против зачинщиков драки и организаторов матча составили протокол об административном нарушении. В ноябре протокол утвердили, и теперь нарушителям грозит штраф. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Приморья.

В мае 2021 года на стадионе «Энергия» проходил футбольный матч между «Энергия-Димир» и «КСШОР» («Луч»). Неожиданно на трибунах возник конфликт, который перерос в рукопашный бой между болельщиками. Во время драки дебоширы кидали на поле дымовые шашки. В инциденте пострадали несколько человек, они обратились в больницу. Позже в полиции сообщили, что соревнования не были согласованы ни с администрацией, ни с МВД.

- Полицейские составили протокол об административном правонарушении в отношении общественной организации «Региональная спортивная федерация футбола Приморского края» по части 2 статьи 20.32 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, повлекшие причинение вреда здоровью человека), - сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.

Артемовский суд утвердил протокол и назначил организации штраф в 300 тысяч рублей. Административный штраф в 50 тысяч рублей выписали и спортивному тренеру, который также был организатором мероприятия.

Драка была запечатлена на видео, благодаря чему удалось найти участников беспорядка. Самый старший из них – 39-летний житель Владивостока. Именно он поджигал и бросал на футбольное поле дымовые шашки. Мужчину обвинили по части 1 статьи 20.31 КоАП РФ за нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.

Другой участник драки, 20-летний юноша, стал фигурантом уголовных дел и обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ и по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ за умышленное причинение вреда с использованием оружия. Уголовное дело направили в суд для дальнейшего разбирательства.

Что же касается итогов самой игры, то соревнование завершилось со счетом 0:2 в пользу команды «Луч». Однако контрольно-дисциплинарный комитет засчитал поражение обеим командам.

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