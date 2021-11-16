Трутнев наградил приморских героев ледяного апокалипсиса

Юрий Трутнев 15 ноября наградил ликвидаторов последствий ледяного дождя. Фото: пресс-служба правительства Приморья

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев наградил жителей Приморья за помощь в ликвидации последствий снежного шторма, который обрушился на край в прошлом году. Церемония прошла в понедельник в Дальневосточном федеральном университете. Олег Кожемяко также присутствовал на награждении.

Почетную грамоту Правительства РФ вручили Герману Куприянову, Василию Москаленко и Юрию Тыщук.

Благодарность Правительства РФ получили Владимир Агеев, Александр Громыкин, Сергей Данилов, Антон Полей, Евгений Савченко, Артем Поликин, Виталий Полянских, Александр Скокленев, Александр Сова.

- Мы все помним, что происходило год назад: поломанные деревья, оборванные линии электропередачи, более 180 тысяч человек без энергоснабжения. Мы обязаны сделать все, что требуется, для повышения надежности энергоснабжения. В то же самое время чрезвычайные ситуации случаются и приходится работать в авральном порядке. Хочу поблагодарить тех, кто принимал участие в ликвидации последствий той ЧС, - отметил Юрий Трутнев.

Торжественное награждение прошло в стенах ДВФУ. Фото: пресс-служба правительства Приморья

И действительно все жители Приморья до сих пор с ужасом вспоминают ноябрь 2020 года, когда невозможно было выходить на улицу. Скользкие дороги, поваленные деревья и оборванные провода, разбитые автомобили – это все последствия разгула стихии. Люди несколько дней сидели дома без света, не имея возможности поесть теплую еду. Из-за непогоды в приморской столице ввели режим ЧС. Русский мост и вовсе оказался отрезан от материка, и студентам ДВФУ приходилось добираться до магазинов на пароме.

Режим ЧС сняли лишь 10 декабря. На помощь по восстановлению города привлекли 407 человек и 183 единиц техники. Каждый день расчищали дороги, убирали деревья и провода. В этих работах задействовали 306 человек и 204 единиц техники.

Героям вручили почетные грамоты и благодарности. Фото: пресс-служба правительства Приморья

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