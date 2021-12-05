Спасибо, но нам это не нужно. Во Владивостоке продолжают вывозить снег

Во Владивостоке до сих пор пытаются избавиться от последствий снежного урагана. Фото: www.vlc.ru

С момента снежной бури прошло уже пять дней, на момент 5 декабря во Владивостоке до сих пор продолжаются работы по вывозу снега с улиц. Осадков оказалось так много, что люди по сей день откапывают свои машины, расчищают проходы к подъездам и остановкам.

В городском управлении дорог и благоустройства сообщают, что от снега будут очищать следующие участки: Светланскую улицу, Арбат, Нефтеветку, дорогу на Маковского и дорого от Золотого моста до Окатовой.

Автолюбителей просят не парковаться в указанных районах вдоль дорог. Тех, кто оставил свои машины в этих местах ранее, просят убрать их с прибордюрной полосы. Напомним, что с 3 декабря мешающие уборке снега автомобили начали эвакуировать.

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