Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток5 декабря 2021 2:38

Спасибо, но нам это не нужно. Во Владивостоке продолжают вывозить снег

На пятый день после снегопада город все еще пытаются очистить от снежных сугробов
Екатерина МАКСИМОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Во Владивостоке до сих пор пытаются избавиться от последствий снежного урагана. Фото: www.vlc.ru

Во Владивостоке до сих пор пытаются избавиться от последствий снежного урагана. Фото: www.vlc.ru

С момента снежной бури прошло уже пять дней, на момент 5 декабря во Владивостоке до сих пор продолжаются работы по вывозу снега с улиц. Осадков оказалось так много, что люди по сей день откапывают свои машины, расчищают проходы к подъездам и остановкам.

В городском управлении дорог и благоустройства сообщают, что от снега будут очищать следующие участки: Светланскую улицу, Арбат, Нефтеветку, дорогу на Маковского и дорого от Золотого моста до Окатовой.

Автолюбителей просят не парковаться в указанных районах вдоль дорог. Тех, кто оставил свои машины в этих местах ранее, просят убрать их с прибордюрной полосы. Напомним, что с 3 декабря мешающие уборке снега автомобили начали эвакуировать.

ПО ТЕМЕ:

Только вместе мы - сила: владивостокцы сами откопали зарытый в снегу автобус

Рейсовый транспорт похоронили сугробы после снегопада 30 ноября (подробнее..)

Во Владивостоке «Субару»-герой вытащил пожарную машину из сугробов в снегопад

Спецтранспорт МЧС оказался в ловушке на дороге прямо в центре приморской столицы (подробнее..)