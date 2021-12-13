Защита экс-мэра Владивостока, обвиняемого во взятке, обжаловала продление его ареста

Гуменюк в эфире на радио "КП" Фото: Оксана КИСЕЛЁВА

Примкрайсуд 15 декабря рассмотрит аппеляцию на продление ареста бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Защита экс-главы подала жалобу на решение суда, вынесенное в конце ноября, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток". Тогда Гуменюку продлили арест до 3 февраля.

Судебное заседание, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приморского краевого суда, пройдет в указанный день в 15:30.

Гуменюк подозревается в многомиллионной взятке – по версии следствия, с 2019-го по 2021 год он регулярно получал деньги от руководства МУПВ «Некрополь». Экс-мэр покровительствовал в оказании ритуальных услуг на 19,5 миллиона рублей.

Чиновник находится под стражей с 5 октября 2021 года. Напомним, летом по просьбе полпреда ДФО Юрия Трутнева и губернатора Приморья Олега Кожемяко экс-мэр покинул свой пост.

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