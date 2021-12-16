Защита пыталась, но не смогла. Экс-мэр Владивостока, обвиняемый во взятках, останется под стражей

Олег Гуменюк в эфире на радио "КП" Фото: Оксана КИСЕЛЁВА

Примкрайсуд сегодня, 15 декабря, рассмотрел аппеляционную жалобу защиты Олега Гуменюка - бывшего мэра Владивостока, который обвиняется в получении взяток. Жалоба отклонена.

Об этом сообщила пресс-секретарь краевого суда Елена Оленева "Интерфаксу", меру пресечения Гуменюку не изменили. Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока продлил арест экс-мэра до 3 февраля 2022 года - срок останется в силе.

Напомним, Гуменюк вину не признает, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ). Экс-чиновник, по версии следствия, с 2019-го по 2021 год регулярно получал деньги от руководства МУПВ «Некрополь». Гуменюк покровительствовал в оказании ритуальных услуг, за что получил 19,5 миллиона рублей.

Летом по просьбе полпреда ДФО Юрия Трутнева и губернатора Приморья Олега Кожемяко экс-мэр покинул свой пост. А уже 5 октября оказался в руках следователей.

ПО ТЕМЕ:

Экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка отправили в СИЗО на два месяца

Решение об аресте принял Фрунзенский районный суд Владивостока по ходатайству следствия (подробнее..)

На экс-мэра Владивостока завели уголовное дело из-за взяток почти на 20 миллионов рублей

По версии следствия, Олег Гуменюк за деньги покровительствовал похоронному бизнесу (подробнее..)

Проклятие кресла: все мэры Владивостока, попавшие под уголовное преследование

Экс-градоначальник Олег Гуменюк пополнил список плохо закончивших предшественников (подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03