Оскорбили и угрожали: мужчины на Lexus обещали проблемы автолюбительнице из Владивостока

Хулиганы на Lexus обещали проблемы автомобилистке
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Неприятным дорожным конфликтом закончилось утро спешащей на работу жительницы Первомайского района Владивостока. Девушка сделала замечание за опасные маневры водителю Lexus. В итоге мужчина вместе со своим пассажиром стал угрожать ей расправой.
Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», шокированная дорожным конфликтом на улице Калинина горожанка пожаловалась на неадекватных мужчин в полицию. Она пояснила, что неизвестный водитель на Lexus едва не протаранил ее машину, совершив резкий поворот возле кафе быстрого питания.
Когда возмущенная девушка сделала замечание за опасную езду, дорожный хулиган и его пассажир стали угрожать ей расправой. Не стесняясь в выражениях, агрессоры нецензурно обругали хозяйку легковушки, а один из них показал пистолет.
После конфликта автолюбительница позвонила стражам порядка и сообщила приметы злоумышленников. По ее мнению, оба мужчины были пьяны, так как вели себя неадекватно. Девушка попросила проверить криминальную парочку, указав марку и цвет их авто. Сейчас полицейские устанавливают личности дорожных хулиганов.
Напомним, что ранее в Уссурийске произошел дорожный конфликт, во время которого владелец «Лексуса» разбил стекла на машине местной жительницы.
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