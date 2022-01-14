Дорогу на Снеговой Пади власти назвали проблемной

На дороге в Снеговой пади нет тротуаров и пешеходных дорог. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На встрече с журналистами в пятницу, 14 января, Константин Шестаков рассказал про участок дороги в новом микрорайоне Снеговая Падь.

По мнению мэра Владивостока, люди не чувствуют себя комфортно на дорогах. На участке нет освещения, тротуаров и пешеходных дорог.

- Например, дорога к школе №82. Одно из центральных учебных заведений, но ученики идут по грунтовой дороге. Хорошо это? Наверное, нет. Мы должны учитывать комфорт жителей.

На встрече затронули вопрос дороги ЖК «Изумрудный», который находится рядом со Снеговой Падью. Дело в том, что здесь нет выезда на объездную, а единственная дорога может стать причиной пробок. У Мэра поинтересовались, планируется ли расширение этой трассы.

- Проектирование выезда сейчас ведется. К сожалению, это не такая широкая дорога, но в будущем она будет с тротуарами и, наверное, трехполосной. Выезд будет к пожарному депо, на объездную пока не планируется.

Константин Шестаков также упомянул улицы Ладыгину и Бородинскую, на которых проложили тактильную плитку и сделали широкие тротуары с высоким бордюрным камнем, где это нужно. Но, по словам главы города, на участке можно было обновить освещение.

Напомним, что в 2021 году Ладыгину и Бородинскую отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

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