Списывай, только местами меняй: компании похоронных услуг в Приморье не поделили название

МБУ "Некрополь" при этом зарегистрирован еще в 2000 году. Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморская компания ООО "Некрополь" (ритуальные услуги) получила солидный штраф в размере 250 тысяч рублей, к административной ответственности привлечен и его гендиректор. Дело в том, что аналогичное название уже зарегистрировано и принадлежит небезызвестному мунпредприятию "Некрополь".

В одной сфере одинаковые названия и схожие лого недопустимы, поэтому жалоба МБУ "Некрополь" была одобрена. По заверению УФАС, это порождает смешение на рынке и вводит в заблуждение:

- Статья 14.4. Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Напомним, история длится с 2021 года. В январе прошлого года была подана первая жалоба. Видимо, обвиняемый ООО "Некрополь" все-таки ничего не предпринял, чтобы прекратить плагиат.

Иронично, что экс-глава крематория, подавшего жалобу, замешан не только в административном нарушении, но и уголовном. Фигура заведующего неразрывно связана со скандалом вокруг Олега Гуменюка. Бывший мэр Владивостока обвиняется в получении взяток.

Более того, МБУ "Некрополь" сама замешана в нечестной конкуренции, о чем писала "Комсомольская правда - Владивосток". Компания заплатила полмиллиона рублей.

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