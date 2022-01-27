Сотрудник "ФСБ" выманил у жительницы Владивостока почти миллион рублей

Мошенник из "ФСБ" обманул жительницу Владивостока Фото: Олег УКЛАДОВ

Доверчивые граждане все чаще становятся жертвами телефонных мошенников, выдающих себя за работников банков и спецслужб. Очередной жертвой, попавшейся в сети злоумышленников стала жительница Ленинского района Владивостока, лишившаяся всех сбережений.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», днем горожанке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. По его словам, на ее имя какие-то аферисты пытаются оформить крупный кредит.

Для убедительности он добавил, что сейчас женщине позвонит специалист из ФСБ. Вскоре действительно горожанке позвонил мужчина, заявивший, что он является сотрудником спецслужб. Незнакомец подтвердил слова «работника» банка и сказал, что для сохранения своих денег ей необходимо снять все свои сбережения и перечислить их на указанные им счета.

Когда доверчивая горожанка сходила в банк и обналичила почти миллион рублей, ей стали поступать звонки с 15 номеров якобы из ФСБ. Неизвестные граждане диктовали женщине номера счетов, куда нужно было переводить деньги. После завершения «спецоперации» все наличные они обещали вернуть.

Жительница Владивостока выполнила все инструкции звонивших, в результате лишившись всех своих сбережений. Когда она поняла, что ее просто обманули, то обратилась за помощью в полицию. Горожанка сообщила телефоны звонивших и счета, куда она отправляла деньги.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Личности телефонных аферистов устанавливаются.

Напомним, что телефонные мошенничества регулярно фиксируются в Приморье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Во Владивостоке мошенники попытались "отжать" землю у администрации города

Теперь аферистов ищет полиция (подробнее...)

Приморцы перевели деньги, поверив звонкам из «банков и прокуратуры»

Жертвы аферистов оформили кредиты и отправили деньги на указанные счета (подробнее...)

Конвейер липовых займов. В Приморье раскрыли схему супругов-мошенников

В Приморье жители набрали кредитов на чужие паспорта суммой в 1,5 миллиона рублей (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.