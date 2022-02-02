«Доводит до рвотного рефлекса»: жители новостроя в столице Приморья жалуются на цвет и ужасный запах воды

По словам жильцов, в этой воде невозможно мыть руки. Фото: instagram.com/svodka25

Жители нового ЖК «Изумрудный» во Владивостоке продолжают мучиться из-за ржавой воды. Люди называют это кошмаром, так как жидкость не просто имеет неестественный для нее цвет, но и оставляет неприятный запах. Своим недовольством владивостокцы поделились в социальных сетях:

– Честно, это кошмарно! В январе, 31 числа, застройщики проводили какие-то работы и отключали воду, а вечером после восстановления подачи невозможно было помыть руки.

По словам жильцов новостроя, проблемы с водой начались еще 3 декабря 2021 года. Из кранов лилась желтая, а иногда и оранжевая вода. Кроме этого, поделились приморцы, она неприятно пахнет и доводит «прям до рвотного рефлекса». В такой воде нельзя ни постирать, ни тем более приготовить еду.

– УК «Новый дом» сделала какую-то непонятную экспертизу воды, по результатам которой в воде не обнаружены бактерии, – рассказывают люди.

Подобная неприятность была у жильцов дома и сентябре-октябре 2021 года. По словам владивостокцев, им должны были сделать перерасчет за три недели некачественной воды, но до сих пор ничего нет.

В комментариях под постом некоторые предположили, что проблема находится внутри самого дома:

– На нижних этажах проблем с водой нет, она застаивается между этажами в каких-то трубах, которые надо менять.

Другие же советуют написать коллективную жалобу или обратиться в прокуратуру.

Благодаря огласке в социальных сетях и в СМИ прокуратура Приморья быстро отреагировала и занялась данным вопросом:

– По поручению прокурора края Сергея Столярова прокуратурой Советского района Владивостока организована проверка в отношении исполнителя коммунальной услуги – управляющей организации и КГУП «Приморский водоканал».

Это не единственная проблема, о которой рассказывают жители новостройки. В декабре 2021 года жильцы столкнулись с нашествием крыс. Грызуны пробирались в дома и машины. А в октябре на встрече с Константином Шестаковым приморцы обсудили с мэром запуск автобусного маршрута, строительство дорог и школ с детскими садами. Сейчас же страсти кипят вокруг создания нового жилого микрорайона на территории лесного массива, который разделяет Снеговую Падь и ЖК «Изумрудный». Однако жильцы выступают против застройки.

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