Приморье продолжает гореть, в этот раз специалисты борются с большим возгоранием сухой травы в Находке

Огонь не переходил на жилые дома. Фото: пресс-служба МЧС по Приморью.

Пожарные в Приморье продолжают бороться с возгораниями сухой растительности. В этот раз ликвидировали огонь в Находке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Приморью.

По информации ведомства, в воскресенье, 6 февраля, специалистам по телефону рассказали о возгорании сухой травы в Находке. Пожарные тут же отреагировали на вызов.

Минувшим днем были ликвидированы палы в районе улицы Канадской, 10, на площади 1 000 квадратных метров, на 1-й Промышленной на площади 5 000 кв.м, на Северном проспекте – 2 050 кв.м.

Вечером 6 февраля продолжалось устранение пала площадью около 2 000 квадратных метров между районом Солнечной и СНТ Березка. Одновременно с этим специалисты тушили пламя в районе 105 км – старое кладбище. Площадь возгорания на этой территории составила около 4 000 квадратных метров.

К счастью, по информации ведомства, огонь не переходил на жилые дома. В ликвидации возгорания участвовали 19 человек и три пожарные машины.

Напомним, что мощный пал травы образовался 3 февраля в Хасанском районе. Красное зарево было видно издалека, что беспокоило многих жителей Зарубино. Информация мгновенно взорвала социальные сети. Около двух часов ночи 4 февраля огонь распространился на восемь километров и подступал к домам. В субботу, 5 февраля, удалось сократить природный пожар на площади 1 000 гектаров.

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