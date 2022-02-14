Выехавший на встречку иностранец пытался подкупить инспектора ДПС во Владивостоке

Во Владивостоке выехавший на встречку водитель пытался дать взятку полицейским Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель легковушки, пытавшийся избежать наказания за езду по встречной полосе, хотел откупиться от полиции в Первомайском районе Владивостока. Уроженец Узбекистана в служебной машине предлагал взятку инспектору, после чего его задержали. Действия нарушителя зафиксировал служебный видеорегистратор.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», инцидент произошел поздно вечером на Калинина, где водитель Toyota Aqua грубо нарушил правила движения, выехав на встречную полосу.

Его маневры заметили сотрудники ДПС, которые остановили машину нарушителя и предложили мужчине пройти в патрульный автомобиль для составления протокола. Когда 36-летний Уроженец Узбекистана узнал, что ему грозит лишение прав до шести месяцев, то решил прибегнуть к радикальным мерам.

Он не придумал ничего лучше, чем предложить полицейскому взятку. Мужчина достал из кармана две тысячи рублей и положил их в подстаканник служебного авто.

Все его действия зафиксировал служебный видеорегистратор, после чего водителя задержали. За попытку подкупа инспектора ДПС иностранцу грозит штраф до полумиллиона рублей. Проводится служебная проверка.

Напомним, что ранее гражданин КНР также пытался откупиться от полиции, когда на Светланской нарушил правила дорожного движения. Сначала он делал вид, что плохо понимает по-русски, но когда запахло жареным, то его поведение изменилось. Иностранец стал вежливо отвечать на вопросы и попросил не привлекать его к ответственности, предложив за это деньги.

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