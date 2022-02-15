Приморский краевой суд оставил бывшего мэра Владивостока под стражей еще на два месяца

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Приморский краевой суд оставил без изменения меру пресечения в отношении экс-мэра дальневосточной столицы. Олегу Гуменюку снова продлили срок заключения под стражей на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Защита бывшего главы города не согласилась с принятым Фрунзенским судом Владивостока еще 1 февраля 2022 года решением и настаивала на изменении Олегу Гуменюку меры пресечения на домашний арест. Однако апелляционное постановление Приморского суда от 15 февраля 2022 года оставило предыдущее решение без изменений.

Таким образом, мера пресечения продлена все также на два месяца, а всего до 5 месяцев и 30 суток, то есть до 3 апреля 2022 года. Апелляционная жалоба адвоката экс-мэра не удовлетворена.

Напомним, Олега Гуменюка подозревают в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с 2019-го по 2021 год теперь уже бывший глава Владивостока регулярно получал деньги от руководства МУПВ «Некрополь». Экс-мэр покровительствовал в оказании ритуальных услуг на 19,5 миллиона рублей. В конце ноября суд продлил его арест до 3 февраля 2022 года.

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