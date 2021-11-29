Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка, обвиняемого в коррупции, еще на два месяца

Олег Гуменюк Фото: Сергей БАЛАНОВ

Олег Гуменюк, бывший мэр Владивостока, останется в СИЗО до 3 февраля 2022 года. Арест продлил Фрунзенский суд.

Гуменюк осуждается за многомиллионную коррупцию - по версии следствия, с 2019-го по 2021 год он регулярно получал взятки от руководства МУПВ "Некрополь". Экс-мэр покровительствовал в оказании ритуальных услуг на 19,5 миллиона рублей.

Напомним, этапировали чиновника 4 октября. Спустя несколько месяцев после того, как полпред ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморья неофициально попросили Гуменюка уйти в отставку. Суд назначил меру пресечения в виде двухмесячного ареста.

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