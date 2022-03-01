В Приморье хулиган обстрелял из пневмата рейсовый автобус с пассажирами

В Спасске-Дальнем неизвестный выстрелил по окнам пассажирского автобуса. Фото: telegram-канал/prim_mother
Очередной случай обстрела автобуса произошел в Спасском районе Приморского края. Неизвестный злоумышленник выстрелил из пневматического пистолета по стеклам пассажирского транспорта, в котором находились люди. Чудом никто не пострадал.
«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что инцидент произошел днем в Спасске-Дальнем на улице Комсомольской, где по маршруту ехал автобус с людьми. Неизвестный хулиган несколько раз выстрелил по транспорту, серьезно повредив стекла.
Водитель маршрутки немедленно остановился, убедился, что никто из пассажиров не пострадал, а затем сообщил об обстреле в полицию. По предварительным данным, ущерб от нападения составил около 20 тысяч рублей.
Стражи порядка начали поиски и вскоре недалеко от места происшествия задержали 18-летнего подозреваемого. Уже в отделе полиции он сознался, что в ноябре прошлого года он также из пневмата расстрелял на улице Красногвардейской проезжающий мимо пассажирский автобус.
Напомним, что ранее «Комсомолка» уже подробно сообщала об обстрелах транспорта с людьми в Спасске. Тогда нападения на автобусы продолжались около месяца.
Сейчас задержанного проверяю на причастность к этим преступлениям. Скорее всего, подозреваемому предстоит возместить причиненный ущерб, а также предстать перед судом за хулиганские действия и порчу чужого имущества. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.
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