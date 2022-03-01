В Приморье бизнесвумен стала жертвой пироманов

В Находке неизвестные подожгли машину во дворе дома Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Находки осталась без автомобиля, оставленного на ночь на придомовой территории. Неизвестные злоумышленники устроили поджог и скрылись. Сейчас их разыскивают полицейские.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что лишившаяся своей машины Nissan Note оказалась женщина-предприниматель. Накануне вечером она припарковала авто во дворе на Северном проспекте и ушла домой.

Поздно ночью ее разбудил звук сработавшей сигнализации. Когда она выглянула в окно, то испытала настоящий шок – легковушка полыхала. Женщина вызвала пожарных, которые потушили пламя, но машину уже было не спасти. По словам пострадавшей, ущерб от поджога составил почти 700 тысяч рублей.

Стражи порядка просмотрели установленные поблизости камеры наблюдения и увидели двух мужчин в темной одежде, идущих к машине. Вскоре она загорается, а неизвестные убегают. Скорее всего, злоумышленники облили авто горючей жидкостью, устроили пожар и скрылись.

По факту уничтожения чужого имущества заведено уголовное дело. Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Приморье регулярно фиксируются поджоги машин. Совсем недавно очередной жертвой пироманов стал предприниматель из Славянки.

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