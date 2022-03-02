Минпромторг Приморья: всплеска цен в «Реми» и «Самбери» нет

Приморские поставщики пока не планируют повышать цены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минпроторг Приморья, проведя рейд и мониторинг цен в торговых сетях, заявило, что на основные продукты питания цены не подскочили. Личный осмотр сетей «Реми» и «Самбери» провел Сергей Калитин, министр промышленности и торговли Приморья, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Это обусловлено тем, что сети создали товарный запас по продуктам питания на период до 40 дней торговли, на средства гигиены и бытовую химию – до 90 дней, что позволяет обеспечивать стабильность и наличие товаров на полке. Кроме этого, мы понимаем, что сегодня в продовольственных магазинах присутствуют не более 20% товаров импортного производства. В основном это товары сопутствующего ассортимента, и мы легко сможем заменить их теми, которые произвели отечественными предприятиями.

Он добавил, что социальное значимые товары по проекту «Доступное Приморье» - только российского производства. Приморские поставщики, оценив запас значимых для жителей товаров (их хватит на два месяца), пока не планируют поднимать цены. Однако промоакции придется отменить – чтобы поддержать внутренние цены на том же уровне. Приморцы, заметим, на дорогостоящие продукты в супермаркетах уже жаловались.

«Комсомольская правда – Владивосток» следит за ростом цен. Ранее в эпицентре скандала оказалась компания DNS из-за повышения стоимости на товары на 30%. В ФАС из-за роста цен проверят и сеть аптек «Монастырев» - директор компании сказал, что идет на вынужденные меры. Напомним, в Приморье работает горячая линия и чат-бот, куда можно сообщить о необоснованном завышении ценников.

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