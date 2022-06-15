Во Владивостоке решается долгоиграющая проблема жильцов «Изумрудный»

В ЖК хотят обновить системы ГВС и ХВС. Фото: Милана СОКОЛ

Многострадальный жилой комплекс «Изумрудный» славится своими проблемами. Какие только беды не обрушивались на жильцов: нашествие крыс, угроза остаться без леса и многое другое. И все же основная головная боль для людей – это коммунальные неприятности. Люди жаловались на неприятный запах и грязный ржавый цвет жидкости, в которой не только готовить невозможно, но и мыть руки не хочется. Но теперь ситуация может измениться после вмешательства городской администрации, так как в ЖК хотят обновить системы ГВС и ХВС.

В мэрию поступило множество жалоб от жителей микрорайона на качество горячей воды. Специалисты администрации несколько раз брали пробы в самих квартирах, на сетях ввода в дом и на магистральных сетях. Оказалось, что проблема заключалась во внутридомовых инженерных коммуникациях.

В начале июня прошла встреча жильцов «Изумрудного» с директором строительной компании ООО «Новый Дом» Владимиром Торовым. Здесь хотят заменить оцинкованные трубы в системе ГВС на полипропиленовые – это поможет избежать возникновения коррозии. По словам застройщика, проектно-сметная документация на капитальный ремонт трубопроводов уже готова, также заключен договор на демонтаж/монтаж и найден подрядчик.

В доме на Майора Филипова, 5, работы начались 14 июня, на Майора Филипова, 7, стартуют 16 июня, а завершить их планируют до 10 июля. Во время ремонта жильцам отключат горячую воду с 20 июня. Демонтаж элементов отделки стартует к концу следующей недели.

В домах на Майора Филипова, 14 и 16, работы по демонтажу/монтажу начнутся примерно с 4 по 15 июля. Чтобы выявить проблемы в системе ХВС, воду проверят на соответствие нормам.

– В настоящий момент ведется работа по получению согласия правообладателей помещений, в которых находятся точки отбора проб (два жилых помещения, водомерный узел) для заключения договора с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», оплаты счета, получения тары для отбора проб.

Стоит отметить, что зимой 2022 года прокуратура Приморья заинтересовалась проблемой с водой в ЖК «Изумрудный».

Как поделились в администрации города, регулярно техника предприятия «Содержание городских территорий» проводит работы по грейдированию и подсыпке грунтового проезда в жилом комплексе. К 1 сентября застройщик должен выполнить устройство асфальтобетонного покрытия. В планах у мэрии – построить школу и детский сад на Майора Филипова, земельные участки для них уже отобраны.

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