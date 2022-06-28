В Приморье произошло обрушение на дороге, вода продолжает подниматься

В Приморье из-за ливня произошло обрушение на дороге. Фото: архив «КП» Фото: Илья ДЕМЕНТЬЕВ

Привести в усиленный режим работы дорожные и коммунальные службы Приморья поручил губернатор края Олег Кожемяко в связи с сильными дождями 28-29 июня. Такую задачу глава региона поставил накануне на совещании с руководителями муниципальных образований в Уссурийске.

Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, губернатор сообщил, что в непогоду все ответственные службы должны оперативно реагировать на любые вызовы, так как по прогнозам синоптиков, сильные дожди пройдут 28-29 июня на большей территории края и будут сопровождаться сильным ветром.

– Уже есть обрушение грунта на дороге в Дальнегорске, а в некоторых участках зафиксирован подъем воды. Необходимо оперативно реагировать на такие случаи и особое внимание уделить сохранности мостов. Также в максимально быстрые сроки должны устраняться отключения электричества. Для этого необходимо усилить аварийные бригады.

По словам главы региона, на время ливня важно организовать работу оперативных штабов, быстро координировать действия всех служб и не допустить возникновения ЧС.

Как уже сообщила «Комсомольская правда – Владивосток», из-за сильнейшего ливня во Владивостоке обвалился склон на Пушкинской. Деревья и куски земли заблокировали дорогу, а на месте происшествия уже работают аварийные бригады. Также в столице Приморья дорожные службы открывают ливневые решетки для стока воды, уровень которой постоянно поднимается.

Напомним, что «КП» также ведет текстовую трансляцию непогоды 28 июня.

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