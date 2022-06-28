Из-за непогоды во Владивостоке встали трамваи

Не работают также электробусы . Фото: Сергей БАЛАНОВ

Разбушевавшийся в Приморье циклон продолжает портить планы жителям краевой столицы. В городе встали трамваи.

Как рассказали в администрации Владивостока, проводится расчистка путей и отвод воды. Именно по этой причине трамваи, а вместе с ними электробусы временно не смогут перевозить людей. К счастью, движение автобусов и троллейбусов не останавливали.

Напомним, что приморскую столицу топит с самого утра. «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала о местах в городе, которые уходят под воду. На сетях ливневых канализаций поднимают решетки.

К сожалению, в этот дождливый день пропали шестеро детей. Ребята решили переночевать в лесу, но до сих пор никто из них не выходит на связь. Волонтеры и спасатели ищут пропавших.

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