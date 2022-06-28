Синоптики рассказали, ждать ли Владивостоку ухудшения погоды 28 июня

Осадки обрушились на столицу Дальнего Востока утром, 28 июня. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дождь, обрушившийся на Владивосток и затопивший многие улицы города, затих. Но чего ждать жителям приморской столицы: прекращения осадков или нового удара стихии? Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с главным редактором портала «Примпогода» Мариной Парфеновой, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

Основные зоны, которые попали под стихийный удар 28 июня, это юг, юго-восток и восток Приморья. Во Владивостоке осадки будут идти на протяжении всего дня. В ночь на 29 дождь должен прекратиться, а днем он распространится на север края.

По словам метеоролога, гроза 28 и 29 числа во Владивостоке не ожидается.

– Она появляется только тогда, когда теплый воздух сталкивается с холодным. У нас же тепло ушло на юг Дальнего Востока, поэтому в столице Приморья немного прохладно.

Как поделилась Марина Парфенова, такая обстановка в городе не является аномалией.

– У нас каждое лето ливневый дождь затапливает одни и те же места. Превышения осадков еще не было.

Напомним, что по информации главы «Примгидромета» Бориса Кубая, погода должна нормализоваться в среду, 29 июня.

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