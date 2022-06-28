Аварийные службы Владивостока расчистили дорогу на Пушкинской, где утром сошел сель

На Пушкинской утром сель перекрыл дорогу. Фото: принтскрин видео, dpskontrol125_rus

Городские службы жизнеобеспечения оперативно устраняют последствия сильного ливня во Владивостоке. Специалисты восстанавливают электроснабжение и расчищают завалы на дорогах.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Константин Шестаков, на Пушкинской, 52 специалисты уже расчистили дорогу от сошедшего утром селя. Санитарные службы появятся на этом участке позже, чтобы не мешать движению транспорта.

– Мы с утра объезжаем сложные участки города и контролируем работу служб жизнеобеспечения, которые устраняют последствия непогоды. Например, на Фадеева и Спортивной вода уже спала и дороги открыты.

Глава города также посетит Авроровскую и Пограничную, где во время сильных дождей традиционной затапливает дороги. Аварийные бригады на сложных участках снимают ливневые решетки для быстрого спуска воды и устраняют порывы линии электропередач.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» ведет текстовую трансляцию непогоды 28 июня.

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