Страдальную школу в Воздвиженке, на которую жаловались президенту и прокурорам, отремонтируют спустя 2 года после обрушения

Планируется завершить реконструкцию за два года. Иллюстрация из архива КП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обновленное здание среднеобразовательной школы появится в приморском селе Воздвиженка Уссурийского ГО. Его построят в течение двух лет, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Отметим, ранее начать ремонт власти пообещали начать в 2022 году.

Вековое учреждение известно своей многострадальной судьбой. В ночь на 15 апреля 2021 года обрушилась стена школы №1, детей перевели на дистанционку, а затем – в соседний 50-летний корпус. Как писала «КП», за это время именно его и обновили, а вот здание 1953-го года постройки, в котором и произошел инцидент, только-только дождалось проектной документации. Дело в том, что современное крыло, показала экспертиза, тоже нуждается в ремонте.

Прошлогодней весной школа стала объектом президентского внимания – жители попросили Владимира Путина отремонтировать учреждение во время прямой линии с российским главой. Тут же подключилась краевая прокуратура и взяла под контроль восстановление аварийного здания. Как писали местные власти, на эту цель из бюджета предусмотрели почти 12,4 миллиона рублей, однако скорректированные, более актуальные цифры пока не известны.

Олег Кожемяко, губернатор Приморья приехал на объект с инспекцией накануне, 27 июня 2022 года. Картину обрисовали оптимистичную: школа будет современной, и учреждению присвоят в сентябре имя Владимира Суровикина – командира 523-го истребительного авиационного полка, который ценой своей жизни совершил героический подвиг.

При этом, заявил Кожемяко, в 2023 году крыло реконструируют при поддержке Минпросвещения РФ. Видимо, краевых и муниципальных средств не хватило.

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