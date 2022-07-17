С высоты птичьего полета: Михайловский район Приморья оказался в зоне подтопления

Фото: Министерство ГОЧС Приморья.

Непогода, бушующая в Приморском крае, продолжает вносить коррективы в размеренную жизнь местных. В воскресенье, 17 июля, стало известно о подтоплении в Михайловском районе. Специалисты показали муниципалитет с высоты птичьего полета. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В министерстве ГОЧС Приморья, сообщили, что в Михайловском районе введен режим ЧС. Сейчас там работает оперштаб, спасатели обходят дома и оказывают помощь населению. Специалисты оценивают ущерб, причиненный местным жителям.

Фото: Министерство ГОЧС Приморья.

Появились кадры, показывающие, что сейчас происходит в муниципалитете. Большинство домов подтоплено, вода занимает большую часть Михайловского района, на дорогах дежурит полиция.

Напомним, что с 16 июля в регионе введен режим ЧС «межмуниципального характера регионального уровня». Чрезвычайная ситуация сложилась также в Дальнегорске и Тернейском мунокруге. Такое решение принято из-за смещения циклона, обильных осадков, повреждению дорог и подтоплению домов. В правительстве Приморского края обозначили следующее:

– В настоящее время дорожники и энергетики восстанавливают проезды и устраняют аварии на сетях.

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