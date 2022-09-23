«Комсомолка» поздравляет с днем рождения мэра Владивостока Константина Шестакова

Рассказываем, что успел сделать Константин Шестаков для Владивостока. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

23 сентября свой день рождения отмечает мэр Владивостока Константин Шестаков. Глава города активно участвует в развитии приморской столицы, в этом материале мы бы хотели напомнить биографию Константина Владимировича и его деятельность.

ОБРАЗОВАНИЕ И СЕМЬЯ

Константин Владимирович Шестаков родился в 1982 году. В 2004 году выпустился из Дальневосточного государственного университета. У главы города два высших образования по специальностям «Мировая экономика» и «Юриспруденция». Женат, воспитывает дочку и сына и всегда с любовью отзывается о них.

КАРЬЕРА

Государственный деятель начинал свое восхождение по карьерной лестнице с работы в туристической компании ООО «Диалог народов-1». В 2010 году устроился в правительство Приморья, занимая различные должности в сфере туризма. Профильный департамент возглавил в сентябре 2014 года.

В мае 2017 года занял должность руководителя Координационного Совета по туризму в Дальневосточном федеральном округе, а также вошел в Президиум Координационного совета по туризму при Минкульте РФ.

В сентябре 2019 года в свой День рождения Константин Шестаков стал новым вице-губернатором Приморья. А до этого курировал вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества.

НА БЛАГО ГОРОДА

Мэр Владивостока общается с жителями города и всегда прислушивается к их мнению. На одной из таких встреч Константин Шестаков отметил, что 90% жителей Владивостока обозначили ТОП-5 важных для них направлений: благоустройство, дороги, транспорт, отопление и образование.

Как раз таки, что касается благоустройства, привести в порядок удалось придомовые территории: дворы и подъездные пути. Освещение благодаря поддержке полпредства на Дальнем Востоке установили в 166 жилых микрорайонах. По нацпрограмме отремонтировали 47 придомовых территорий и скверов (статистика на момент 23 июня 2022 года).

Кстати, многие приморцы помнят, как мэр Владивостока лично вытолкал буксующую из-за непогоды машину девушки в городе. Это случилось в ноябре этого года, когда приморскую столицу атаковала стихия. А о состоянии и ремонте дорог Константин Шестаков всегда подробно рассказывает, когда приходит на эфир радио «Комсомольская правда» во Владивостоке.

Константин Владимирович всегда находится в гуще событий, будь то открытие питомника для животных, старт важнейших мероприятий таких, как «Дети Азии», например. И многое другое.

Редакция желает мэру Владивостока также умело и активно принимать участие в жизни города и от всей души поздравляет с праздником.

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