Тысячи гостей и жителей Владивостока собрались на церемонии открытия VII Международных игр «Дети Азии»

Олимпийские чемпионы принимают участие в этом торжественном событии. Фото: Милана СОКОЛ

О том, что «Дети Азии» приедут во Владивосток, приморцы узнали еще в октябре 2021 года. С того самого дня началась масштабная подготовка к Международным спортивным соревнованиям. «Комсомолка» следила за тем, как развиваются события с самого начала. В эти минуты наш корреспондент ждет, когда же на церемонии открытия зажгут символическую чашу огня. А мы пока напомним, как много работы было сделано, чтобы это грандиозное событие состоялось в столице Приморья.

Началось все с того, что президент Владимир Путин поддержал идею провести VII Международные спортивные игры в столице Дальнего Востока. Впервые мероприятие проходит за пределами Республики Саха (Якутия). Приморье отличилось своей вовлеченностью в подготовке к Играм. На правах организатора край предложил включить в программу три дополнительных вида спорта: бадминтон, брейк-данс и дополнить плавание дисциплиной «плавание на открытой воде» (итого 19).

В ноябре 2021 года на центральной площади Владивостока запустили обратный отсчет до начала Игр. На яркой стеле с циферблатом можно было увидеть сколько же дней осталось до соревнований. Более того гости и участники праздника познакомились с талисманами спортивного мероприятия – дальневосточным леопардом и амурским тигром. В апреле 2022 года эта парочка получила символичные имена Уссури (леопард) и Саф (тигр). Администрация города запустила конкурс, и приморцы сами выбрали, как будут звать краснокнижных звезд. В этом же месяце танцами, песнями и показательными выступлениями отметили 100 дней до старта крупного спортивного мероприятия.

Размещение и питание юных спортсменов, а также весь тренировочный процесс организовали на базе Всероссийского детского центра «Океан». Там же создали полноценную «Деревню спортсменов». Открытие состоялось накануне, 27 июля. Также в этот день организаторы продемонстрировали в приморской столице медали и форму «Детей Азии».

В первый летний месяц на одной из пресс-конференций организаторы рассказали об эстафете огня, показали факел и поделились впечатлениями. Огонь Международных спортивных игр «Дети Азии» был зажжен 24 июня в национальном парке «Ленские столбы» в Якутии, и уже 27 числа осветил Владивосток. Торжественная церемония передачи факела прошла у международного аэропорта имени В.К. Арсеньева.

Эстафета огня стартовала 30 июня в Большом Камне и до 28 июля факелоносцы торжественно принимали золотой факел во всех муниципалитетах края. За все время эстафеты участие в ней приняли 348 факелоносцев, среди которых –спортсмены, призеры краевых и всероссийских соревнований, тренеры, активисты, ветераны спорта, уроженцы региона, внесшие высокий вклад в популяризацию физической культуры и спорта, а также меценаты, постоянно оказывающие финансовую поддержку спортивным организациям Приморского края.

28 июля факел финальной эстафеты огня игр «Дети Азии» первым пронес губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Старт начался в Приморском океанариуме, хранители огня вместе со спортсменами отправились в путь по красочному маршруту через остров Русский, Золотой и Русский мосты, Николаевские триумфальные ворота и добрались до центральной площади. Там золотой факел передали главе города – Константину Шестакову.

Талисманы Игр проявляют дружелюбие. Фото: из соцсетей

А теперь наш корреспондент собственными глазами увидит, как через несколько мгновений зажгут символическую чашу огня. Зрители и гости замерли в ожидании этого торжественного момента. Прямо сейчас олимпийские чемпионы торжественно выносят флаг нашей страны. А впереди зрителей ждут выступления известных российских звезд – Анет Сай, ST и Вахтанг.

Открытие игр «Дети Азии». Фото: Милана СОКОЛ

На церемонии также присутствуют помощник президента Игорь Левитин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, мэр Владивостока Константин Шестаков и другие специальные гости. Например, олимпийские чемпионы Михаил Мамиашвили и Анна Богалий.

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