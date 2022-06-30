Мэр Константин Шестаков раскрыл книгу желаний в канун Дня Владивостока

Константин Шестаков в эфире радио «Комсомольская правда». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Владивосток 2 июля отпразднует один из масштабных Дней рождения. Современная история порта у моря начинается с 1860 года с основания военного поста. Статус города был получен в 1880 году, ныне это дальневосточный центр. О перспективах Приморья, «конкуренции» с Хабаровским краем, подготовке к ВЭФ и амбициях «Комсомольская правда» побеседовала с мэром Константином Шестаковым в эфире радио на волне 90.4FM. Охватить попытались и точечные проблемы, и масштабные: от ливневок и гаражей до разработки мастер-плана многолетнего развития города.

«МЫ ПОБЕДИЛИ ДОЖДЬ»

– Непогода захватила столицу Приморья утром 28 июня. Плавали машины, затопило несколько подземных переходов. Фраза, которая меня порадовала – «Владивосток отстояли от осадков». У нас было нападение дождя. Как все прошло?

– Прошло спокойно, даже уверенно. Мы победили дождь. Для Владивостока 60-70 миллиметров – это вызов, но все, что мы делали с ливневками в последние пару месяцев, помогло. Никто на сапах не плавал.

– Попытки были!

– Были. Огромная благодарность ребятам, которые работали с селями на Снеговой, Пушкинской. Обрушились склоны, падали на дороги камни. Спасибо дорожным службам. Все традиционно, мы знаем слабые точки. Да, есть низменные участки, есть Западная, Олега Кошевого, Спортивная [улицы – прим.]. Мы понимаем и работаем. Нужно прочистить решетки и ливневки заблаговременно, чтобы вода быстро ушла. Очистить сети от деревьев, чтобы ничего не забилось. Нужно продумать стратегию: 33 улицы в этом году капитально отремонтируют. По этим участкам запланированы также модернизация ливневок.

– Отдельное спасибо осадкам, которые выявили огрехи в недавнем ремонте тротуаров. Часть бордюров пострадали от дождя. Сейчас, выходит, восстанавливают то, что сделали не очень хорошо?

– Работать с этим точно нужно. Слава богу, что рабочие далеко отойти не успели.

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

– Жителей беспокоит состояние дороги на проспекте 100-летия Владивостока, улица Гамарника, 8А. Сообщили, что власти обещают ямочный ремонт в конце года, когда все покроется льдом.

– Сентябрь-октябрь – предельные сроки ямочного ремонта. Город очень большой, мы постарались, чтобы на основных дорогах работу мы проводили в первую очередь. Это вопрос приоритетов.

– Поговорим о Некрасовском путепроводе, который долго не могут реконструировать. Насколько мы знаем, этой ночью [1 июля - прим.] залатают ямы, а когда люди смогут пройти по пешеходной части?

– В первую очередь, двинемся с ямочным ремонтом. Сейчас мы в судебных разбирательствах с предыдущим подрядчиком. По поводу пешеходной части – в этом году отремонтируем отрезок от Молодежной в сторону Некрасовской. Пока что не бегут браться за эту работу – никто не хочет в свой стабильный спокойный бизнес такой эмоционально непростой проект. В эту ночь мы начнем, залечим пятаки, которые фактически ямами не являются.

– Реализуется ли во Владивостоке доступная среда? На Лазо, например, высокий бордюр. Мамочки не могут зайти с колясками.

– Конечно! В качестве проекта «Безопасные качественные дороги». Восстанавливают дороги на Калинина, Нейбута, Пологой, Лазо. Туда, где мы заходим с ремонтом, будет уложена новая плитка, тактильная, адаптированная для доступной среды. С другой стороны, вновь встает выбор: в какие районы мы зайдем в первую очередь?

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ И «КОСМОЛЕТЫ»

– Что во Владивостоке хотелось бы сделать, добавить?

– Таких предложений очень много, начиная от электротранспорта, от озеленения, до общественных пространств. Традиционные хотелки Владивостока – о школах, детсадах, про творческие проекты.

– Насколько нам необходим трамвай?

– Это востребованный вид транспорта, который позволяет уехать на Борисенко, Спортивную, Баляева. Не берем вопрос экологичности – это совершенно очевидно. Но должна пройти реновация путей, транспорта, должны быть просто «космолеты». На Светланскую точно не обещаю – на других улицах да, надо смотреть в эту сторону. Еще раз подчеркну: основная польза трамвая, чтобы без пробок можно было добраться куда угодно, невзирая на фактический трафик. На Светланской сделать это невозможно. Кстати, идею ретро-трамвая тоже можно рассмотреть.

У нас стоят несколько вагонов, из которых можно сделать либо музей, либо даже музей на колесах. Нужно гордиться сотрудниками депо и трамвайной сети, они работают там годами.

«ХОТЕЛКИ» ВЛАДИВОСТОКА

– Поговорим о нуждах города. Во время эфира в нашей мобильной студии в День молодежи выяснилось, есть запрос на аквапарк. Насколько это реализуемо?

– В книжечку желаний я это записал. Есть несколько проектов, которые разрабатываются прямо сейчас, но это будто заколдованная история. Я слышал несколько предложений или фактических почти готовых решений, но все равно пока не получается. Пока что закроем эту тему и вернемся к ней, когда уже точно перережут ленточку. Или первый карапуз нырнет в бассейн. Все будет.

– Отправляемся на Садгород. Раньше было много лагерей, вся земля осталась под точечную застройку. Решается ли вопрос детского отдыха?

– По фактам пройдемся. Обсуждали с профильным федеральным министерством возможность размещения на острове Русский второй очереди Детского центра «Океан». Приезжали федеральные власти, чтобы рассмотреть этот участок. Есть проект продолжения муниципального пляжа на Ахлестышева, крупный инвестор заинтересован в создании там спортивного детского лагеря.

– Не загадываем, оставим до тех пор, пока ленточку не перережут.

– Да. Вот в чем была проблема на протяжении многих лет. Владивостоку не хватало земли, что ни спроси (о больницах, школах и так далее) – на это нет участка [имеется в виду кадастровая принадлежность земель частным лицам]. Сейчас все нашли.

– Земля военных, как по мне, будто земли Маркиза Карабаса.

- Минобороны сейчас с большим пониманием относится к нашим нуждам. Сейчас – точно. Скоро в собственность получим Щитовую и Стеклянную бухты.

– По мнению горожан, они давно муниципальные.

– Ах, если бы. Недавно выставили бетонные блоки на Щитовой, чтобы ограничить прибрежные зоны – да, немного нашкодничали. Берег для палаток и людей, зонтиков и полотенец, не для машин.

СТАТУС ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ СТОЛИЦЫ

– Совсем недавно вы были участником делегации из Владивостока на Петербургском экономическом форуме. Как относятся к дальневосточной столице там?

– Восток – это новый вектор развития, Владивосток – это локомотив. Это звучало на каждой секции. Нам нужно эту тенденцию подхватить и быть первыми, перенести многие экономические тренды на наше предпринимательство. Дальневосточники и приморцы во время перемен, турбулентности, всегда выдают новые нетипичные решения.

– ПМЭФ добавил груза ответственности? Ведь на плечи Владивостока возложили реализацию большой мечты.

– В меньшей степени. Если сейчас работаем 24/7, то теперь хочется это умножить на два.

– Планы, которые покажут на ВЭФ 2022 осенью?

– Убежден, что будет самый крутой ВЭФ за последний год. Буквально через несколько недель у нас «Дети Азии», после этого «Тигриный Саммит», затем сразу Восточный экономический форум, прилетят президент и руководители других стран. Судьбоносные моменты нашей страны будут решаться. Значительная толика привлекательности для всех. В том числе для ребят, которые окончили сейчас 11-ые классы. Надеюсь, что они захотят остаться во Владивостоке.

Цель – разработать и показать на ВЭФ план развития Владивостока до 2050 года. Найти спонсоров для проектов, которые мы придумаем. В финал конкурса должны попасть три муниципалитета. Мы рассчитываем, что своей энергией и усидчивостью все сможем.

– Недавно вновь появились новости от наших соседей, что из-за Владивостока другим что-то там не достается. Что может статус столицы ДФО дать Владивостоку?

– Знаете, Хабаровский край так много о нас говорит. Мы занимаемся делом, и, к счастью, мы о соседях вспоминаем, когда видим вереницы машин с номером 27 региона. Мы любим хабаровчан, ждем на наших пляжах.

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

– История Владивостока – это люди. Поздравления ко Дню города хочется ли вам сказать?

– Обязательно скажу второго числа. Пока хотелось бы рассказать о том, какие площадки можете посетить. Мы опять откроем уличный кинопоказ на Лазо, проектор направят на пилоны Золотого моста. Будет крутое мероприятие на пляже мыса Ахлестышева, шашлык в 260 метров, популярные исполнители. Центральная площадь не отстанет: там пройдет и вечерний концерт, и фейерверк. Все поздравления будут именно в день рождения нашего любимого города.

Напомним, программу 162-й годовщины Владивостока можно узнать в отдельном материале «КП». До Ахлестышева, где пройдет городской пикник, организуют бесплатный автобус 2 июля. Шаттлы будут курсировать от остановки Мини-ТЭЦ до Приморского океанариума. Доехать можно и на муниципальных на рейсовых автобусах №14, № 63, № 74, № 75.

Полный эфир слушайте здесь:

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