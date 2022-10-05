«Соперник нас наказал»: приморских хоккеистов разгромили «дома»

Хоккеисты «Адмирала» потерпели поражение ХК«Сочи» во время домашнего матча во Владивостоке. Фото: ХК «Адмирал»

Матч между «Адмиралом» и хоккейный клубом «Сочи» прошел 4 октября на стадионе «Фетисов Арена» во Владивостоке. Игра прошла в рамках чемпионата КХЛ. Хоккеисты «Сочи» впервые в этом сезоне одержали победу на выезде. О результатах отчитались в пресс-службе ХК «Адмирал».

Домашний матч выдался непростым для «моряков»: перелеты отразились на состоянии и концентрации спортсменов. Уже на четвертой минуте игры приморские хоккеисты отправили шайбу в ворота «южан». Трибуны ревели, но судьи посмотрели видеозапись и вынесли вердикт, что гола не было. Причиной такого решения стала шайба, которую забросили из положения вне игры. Уже в первом периоде соперник был в преимуществе. Особо отличился на шестой минуте Артем Николаев. С передачи Никиты Точицкого и Никиты Зоркина он пробил ворота «Адмирала». Вторую шайбу забил нападающий «Сочи» Никита Феоктистов. Таким образом, период закончился со счетом 0:2 в пользу гостей.

После перерыва приморские хоккеисты начали активно атаковать соперника, это принесло команде заметные успехи. Данил Файзуллин дважды пустил шайбу мимо вратаря «южан» Александра Лазушина. Хозяевам удалось бы сравнять счет матча, однако ответный удар по воротам нанес Никита Попугаев.

Игра прошла на стадионе «Фетисов Арена». Фото: ХК «Адмирал»

Счет на табло был 2:3 на начало третьего периода. Болельщики ждали, когда «моряки» сравняются и выйдут вперед, но чуда не произошло. Забил финальный гол на последних минутах матча Андрей Алтыбармакян. Итогом игры стал счет 2:4 в пользу «Сочи», так, команда взяла реванш за проигрыш «Адмиралу», который произошел почти месяц назад на выезде.

– Не получилась у нас сегодня игра. У половины команды не было концентрации. Много глупых вещей сделали, соперник нас наказал. Старались спасти матч, перешли на три звена. Те, кто выпадал - посадили на лавку, играли в три звена. Но немножко не хватило в концовке одного гола, чтобы перевести в овертайм. По самоотдаче, по желанию – ребята хотели, но повторюсь, много потерь, ошибок глупых, столько подарков надарили сопернику, – отметил главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев на послематчевой пресс-конференции.

Матч закончился со счетом 2:4 в пользу гостей. Фото: ХК «Адмирал»

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» публиковала расписание домашних игр хоккейного клуба «Адмирал» в рамках турнира КХЛ 2022-2023 во Владивостоке.

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