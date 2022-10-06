Ждем вас здесь: добровольцы отряда «Тигр» пожелали приморским призывникам не бояться мобилизации

Добровольцы выполняют задачи спецоперации в ЛДНР. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

После объявления частичной мобилизации в военкоматы Приморья стали приходить мужчины и женщины, которым пришла повестка. Добровольцы отряда «Тигр», которые сейчас выполняют задачи специальной военной операции в ЛДНР, передали призывникам «привет» и поддержали их.

Бойцы пожелали всем мобилизованным не бояться, а также сообщили, что готовы принять в свои ряды смельчаков.

– Ребятам из Приморья привет от отряда «Тигр». Тем, кто не испугался мобилизации – огромный респект, ждем вас здесь.

Бойцы также поблагодарили всех, кто поддерживает их морально и собирает гуманитарную помощь.

Напомним, что приморские фирмы активно поддерживают мобилизованных жителей края. Предприятия Артемовского городского округа и компания Slavda Group выручат их снаряжением и деньгами. По поручению губернатора региона Олега Кожемяко открыты 34 центра, которые помогают семьям военнослужащих.

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