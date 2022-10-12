Большую партию гуманитарной помощи для отправки в зону СВО собрали жители Владивостока

Гуманитарный груз направят в горячие точки. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В горячие точки в ближайшее время отправится очередная партия гуманитарного груза из Владивостока, который заботливо собрали для участников СВО местные жители. Стратегические запасы для военных передали в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота России.

Для военных и мобилизованных собрали теплые вещи, медикаменты, продукты, теплогенераторы и средства гигиены. Груз сопроводил заместитель главы администрации города Дмитрий Свитайло.

– В городе продолжают работу пять пунктов сбора гуманитарной помощи, и именно оттуда мы собрали и вывезли эту партию. Тот, кто хочет помочь нашим бойцам, может приносить теплые вещи, бытовые принадлежности на Мордовцева, 12, Калинина, 116, Ильичева, 15, Снеговую, 31 и Светланскую, 89. Они открыты с понедельника по субботу с 10 до 16 часов, – уточнил вице-мэр.

Важно отметить, что жители Приморья не остаются равнодушными к судьбе своих бойцов и продолжают активно их поддерживать. Как ранее сообщала «КП-Владивосток» губернатор края Олег Кожемяко рассказал, что в школах занимаются пошивом теплых носков, перчаток, балаклав – то что нужно войнам. Помимо этого, закупается необходимое оборудование и амуниция. На сегодняшний день в зону боевых действий передали около 500 беспилотных летательных аппаратов различного типа. Также в крае поддерживают семьи мобилизованных сотрудников и самих бойцов. Предприятия вводят дополнительные выплаты для близких военнослужащих. Сейчас на полигонах тренируются 7400 мобилизованных приморцев.

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