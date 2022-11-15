Верховный суд РФ займется делом опального депутата из Приморья Андрея Ищенко

Пока Ищенко находится под стражей. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Дело бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко рассмотрит Верховный суд РФ. Об этом изданию «Интерфакс» сообщила адвокат «красного губернатора» Виктория Виноградова.

По словам Виноградовой, судья Первомайского районного суда Владивостока вынесла решение о направлении материалов в Верховный суд РФ для определения подсудности. Ранее Ищенко ходатайствовал о рассмотрении его уголовного дела в Москве. Он попросил учесть его политическую деятельность.

Адвокат предположила, что Верховный суд примет решение не раньше декабря. Пока Ищенко находится под стражей.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что бывшего члена КПРФ обвинили в крупном мошенничестве и задержали в Приморье. Из-за его действий, по данным регионального СК, пострадали как минимум 187 участников долевого строительства.

В сентябре 2022 года приморская прокуратура утвердила обвинение в отношении учредителя ООО СК ЗС «Аврора-Строй» и застройщика жилого комплекса «Сафонов» во Владивостоке. Он обвиняется в мошенничестве на сумму более 380 миллионов рублей. За нарушения «красному губернатору» грозит до 10 лет тюрьмы.

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