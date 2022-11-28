Во Владивостоке под мостом застрял грузовик

ЧП под мостом во Владивостоке. Фото: t.me/gorod_vl.

Мало того, что трафик в дальневосточной столице нарушила непогода, осложняют движение еще и мелкие аварии, коих во Владивостоке сегодня достаточно. Одним из таких ДТП стал застрявший под мостом грузовик. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все случилось в районе улицы Воропаева. «Воровайка», так называют подобную спецтехнику, перевозила что-то похожее на павильон. Видимо габариты груза превысили допустимые размеры, и автомобиль застрял. Поврежден ли сам мост – пока неизвестно.

Грузовик остановился и в итоге занял одну полосу движения, другие автомобилисты вынужденно объезжают преграду, из-за чего под мостом создается затор. Кстати, этот участок дороги и без аварий чаще всего перегружен.

Между тем мы продолжаем следить за ситуацией на дорогах во Владивостоке.Техника уже работает в усиленном режиме, занятия в школах отменили, а сотрудники уезжают домой – рекомендация местной мэрии.

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