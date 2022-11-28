Водителей просят быть внимательными на дороге и без необходимости не выезжать на личном автомобиле и завтра. Фото: Иван МАКЕЕВ

За время властвования непогоды в дальневосточной столице зафиксировано 35 сообщений о ДТП. Об этом сообщает местная ГИБДД. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным ведомства, этот показатель всего лишь на 3-4% выше, чем в обычные дни, и даже не превышает средних значений аварийности. Городские службы, транспортные инженеры Центра организации дорожного движения и сотрудники полиции слаженно работают и обеспечивают автомобильное движение в штатном режиме.

– Мы просим водителей быть внимательными на дороге и без необходимости не выезжать на личном автомобиле и завтра. На дорогах ожидается гололед, – обратились к местным автомобилистам сотрудники ЦОДД.

Напомним, что на данную минуту известно об одной серьезной аварии, которая произошла на острове Русский во Владивостоке. Водитель не учел опасные погодные условия, потерял управление транспортом и вылетел с дороги в кювет. Машина перевернулась и загорелась. Из-за происшествия образовался масштабный затор.

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