Автобусу удалось сдвинуться с места, а посыпала трассу перед ним специальная техника. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Снег и дождь, которые обрушились на Приморье, 28 ноября привели к массовым ЧП на дорогах. Специалисты советовали водителям избежать поездок на собственных автомобилях, однако в «ловушку стихии» попали и пассажиры общественного транспорта. Десять человек провели в автобусе на острове Русский около четырех часов. Причиной этого стала трасса, которая покрылась льдом. Подробности в материале «Комсомольской правды».

Двое мужчин, семь женщин и ребенок застряли в маршрутном автобусе №29. Остановился и не смог двигаться дальше транспорт вечером, в районе поселка Церковная Падь. Пассажиры пытались самостоятельно посыпать землю перед автобусом и толкать его, но результата это не принесло. Добраться до дома пешком, людям также не удалось.

Видеозапись с места событий появилась в telegram-канале @tvc_primorye. В кадре оказался мужчина, который рассказывал по телефону своим близким, в какой ситуации он оказался. К тому моменту автобусу удалось сдвинуться с места, а посыпала трассу перед ним специальная техника.

Чуть позже появились новые детали «удивительного путешествия». Водитель не рискнул ехать до конечной точки маршрута – Всеволода, поэтому добраться до своих остановок смогли только восемь человек. Остальных в беде не бросили: двое отправились до дома на спецтехнике.

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