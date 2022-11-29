Десятки водителей в Приморье стали заложниками ледового плена

Машины просто стоят на трассе. Фото: скриншот из видео. Фото: Соцсети

В Приморье повторяется ледяной апокалипсис двухлетней давности. Прошедший накануне снег с дождем осложнил движение автомобилей и пешеходов по всему краю. Трасса Владивосток – Находка и вовсе покрылась ледяной «глазурью». Об этом в социальных сетях сообщают автомобилисты, ставшие заложниками ледового плена. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, утром вторника, 29 ноября, водители столкнулись с глобальной проблемой: вся трасса от Фокино до Большого Камня покрылась коркой льда толщиной в несколько сантиметров. Люди жалуются, что даже выйти из машины непросто – ноги сразу же разъезжаются в разные стороны.

Машины замерли и даже не двигаются, потому что преодолеть ледяные спуски и подъемы почти никто не может. Те, кому все же удалось добраться хотя бы до Большого Камня, сообщают, что дорога заняла примерно пару часов. Это при условии того, что от Фокино в обычном режиме можно доехать за 20-30 минут.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» следит за ситуацией на дорогах в дальневосточной столице и Приморском крае.

Напомним, в Приморском крае с понедельника, 28 ноября, бушует непогода. После снега с дождем и гололедных явлений в регион вторгнутся морозы.

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