Рабочие продолжают бороться со льдом на дорогах и тротуарах Владивостока. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Последствия непогоды, которая принесла немало проблем в Приморский край 28 ноября, продолжают устранять спустя двое суток. Несмотря на это, многие пешеходы пострадали, травмпукнты переполнены, а в некоторых районах люди борются со льдом собственными силами. Заместитель главы города Владивостока, начальник управления дорог Дмитрий Долгий прокомментировал, как реагирует администрация на жалобы приморцев на управляющие компании:

– Управляющие компании мы контролируем, взаимодействуем с ними плотно. Вся информация будет проверена. В ближайшее время ГЖИ (Государственная Жилищная Инспекция) проведет проверку. Те управляющие компании, которые не справились и не выполнили свои функции, будут наказаны штрафами.

Он также подчеркнул, что подходы к придомовым территориям от наледи прочищены, но основными нареканиями управляющих компаний являются придомовые проезды, которые не обработаны противогололедными материалами, лестницы и тротуары.

Следует отметить, что ночью 30 ноября дорожные службы провели обработку опасных участков противогололедными материалами, выполнили очистку и обработали тротуары больше, чем по 100 адресам. Продолжается работа по уборке прибордюрной полосы от наледи. Ликвидируют последствия стихии больше 100 единиц техники и 270 дорожных рабочих.

– Основные направления – это социальные объекты: медицинские учреждения, школы, садики. Реагируем на обращения граждан, – добавил заместитель главы Владивостока.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что прокуратура Приморья начала проверку очистки тротуаров, спусков и общественных мест. Стали причиной этого, сообщения о массовом травмировании людей во Владивостоке.

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