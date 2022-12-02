Школьница проплакала несколько часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое мужчин пытались украсть ребенка 1 декабря во Владивостоке. Завершить задуманное им не удалось, девочка услышала разговор злоумышленников и бросилась бежать. Уже дома заплаканная и испуганная малышка поделилась переживаниями с родителями, сообщили в Telegram-канале @dpskontrol_125rus.

Первый день зимы навсегда останется в памяти юной жительницы Приморья. Случилось все в 17:30 часов в районе проспекта 100-летия Владивостока, 37. Девочка шла из школы домой, как вдруг к ней подошли двое мужчин в синих куртках и предложили погладить собаку. После отказа неизвестные продолжили преследовать ребенка и спрашивать, нравятся ли ей домашние животные.

– Надо будет украсть ее, – услышала школьница, когда уже подходила к подъезду.

Испуганная девочка бросилась бежать домой. Она рассказала о произошедшем родителям, а после проплакала несколько часов. Однако выдумал историю ребенок или нет – остается загадкой.

Распространили информацию в социальных сетях друзья семьи. Они надеются найти свидетелей случившегося или видеозапись с места событий.

Следует отметить, что подобные ситуации уже случались в Приморье. В январе 2022 года «Комсомолка» писала, как прохожий спас ребенка из рук злоумышленников.

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